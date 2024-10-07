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حماس: ندعو كافة قوى الأمة والأحرار فيها إلى الانخراط في معركة طوفان الأقصى لنيل شرف الدفاع عن القدس والأقصى المبارك

Lebanon 24
07-10-2024 | 01:39
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