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مولوي: السلفة التي اعطيت للمحافظين هي سلفة تشغيلية ولا علاقة لها بالاغاثة والامور التي ستقدم للنازحين

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:45
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