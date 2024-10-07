Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي : الأجهزة الأمنية موجودة دائمًا على الأرض وهناك دور كبير للمحافظين بحفظ النظام والأمن

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مولوي: الأجهزة الأمنية موجودة دائمًا على الأرض
lebanon 24
07/10/2024 13:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: كلّ الأجهزة موجودة إلى جانب اللبنانيين لتلبية مطالبهم ولا بدّ من التماسك في هذه الفترة و"الله يحمي لبنان"
lebanon 24
07/10/2024 13:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: لا بدّ من تكثيف الجهود الاستعلامية والأمنية لمتابعة تحركات الأجانب لعدم ترك المجال أمام النفوس السيئة لضرب الداخل اللبناني
lebanon 24
07/10/2024 13:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: لا فجوات كبيرة بين القيادة السياسية ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الجبهة الشمالية
lebanon 24
07/10/2024 13:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:42 | 2024-10-07
06:40 | 2024-10-07
06:39 | 2024-10-07
06:39 | 2024-10-07
06:38 | 2024-10-07
06:34 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24