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حماس: قصفنا مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ضمن معركة الاستنزاف المستمرة
Lebanon 24
07-10-2024
|
04:02
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