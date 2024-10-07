الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 41 ألفا و909 والمصابين إلى 97 ألفا و303 منذ 7 تشرين الأول الماضي (الجزيرة)

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