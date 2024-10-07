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قوى المعارضة: لتحديد موعد فوري وثابت ونهائي لانتخاب رئيس من قبل الرئيس برّي بدورات متتالية من دون شروط أو خلق أعراف

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:24
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