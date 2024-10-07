الصفدي: الأردن لن يكون ساحة حربٍ لأحد وهذا الأمر محسوم وأبلغنا الجميع بأننا لن نسمح بخرق أجوائنا وسنقوم بكل ما هو مطلوب لمنع ذلك

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