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الوزير ناصر ياسين من السراي الحكومي: لجنة الطوارئ الوزارية ناقشت الوضع الإنساني الذي يتفاقم يومياً نتيجة الإبادة التي يتعرض لها لبنان

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:38
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