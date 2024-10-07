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فرنجية: المهم أنّ يكون لبنان بخير وأن نحمي مستقبل هذا البلد كيّ لا نصل إلى حربٍ أهلية كما تُريد إسرائيل

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:02
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