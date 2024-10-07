Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يقترح تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة" (الجزيرة)

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نخوض منذ 7 تشرين الأول حربا على وجودنا وأود تغيير اسمها إلى "حرب النهضة" (الجزيرة)
lebanon 24
07/10/2024 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأبيض لـ"الجزيرة": 1640 شهيدا من بينهم 104 أطفال و195 امرأة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان وحتى يوم السبت الماضي
lebanon 24
07/10/2024 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة"عن القناة 12 الإسرائيلية: بلدية حيفا تُمدّد تعليق العمل في المؤسسات التعليمية إلى يوم غد
lebanon 24
07/10/2024 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: تأجيل مباراة كرة قدم كان مفترضا أن تقام غدا في حيفا في أعقاب الوضع المتوتر في الشمال
lebanon 24
07/10/2024 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:19 | 2024-10-07
10:14 | 2024-10-07
10:13 | 2024-10-07
10:12 | 2024-10-07
10:06 | 2024-10-07
10:06 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24