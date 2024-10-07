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وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي ضرورة العمل لخفض التوتر في المنطقة

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:03
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