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جنبلاط: هناك إجماع على التزام لبنان بالقرار 1701 وبكافة القرارات السابقة واتفاقية الهدنة التي عقدت بين لبنان والكيان الاسرائيلي ولن نربط مصيرنا بمصير غزة

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:45
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