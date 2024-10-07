جنبلاط: هناك إجماع على التزام لبنان بالقرار 1701 وبكافة القرارات السابقة واتفاقية الهدنة التي عقدت بين لبنان والكيان الاسرائيلي ولن نربط مصيرنا بمصير غزة

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