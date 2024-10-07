جنبلاط: لا نملك أي صفة لاستبعاد أفرقاء آخرين من الاجتماع الثلاثي في عين التينة الذي ضمّ بري وميقاتي وأنا وكلّفنا نوابًا لاستكمال الجولة على كلّ الكتل النيابية

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