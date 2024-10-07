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أبو عبيدة: استشهاد القائدين الكبيرين إسماعيل هنية وحسن نصر الله دليل واضح على عدم فهم العدوّ طبيعة المقاومة

Lebanon 24
07-10-2024 | 10:13
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