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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التقارير عن تسلّل جوي إلى الشمال من لبنان لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني

Lebanon 24
07-10-2024 | 11:40
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