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"أكسيوس": بايدن تحدّث مع نظيره الإسرائيلي اليوم في ذكرى مرور عام على هجمات 7 تشرين الأول

Lebanon 24
07-10-2024 | 11:57
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