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دوجاريك: اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:36
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