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البيت الأبيض: بايدن أعرب عن حزنه العميق لفقدان الأرواح البريئة في غزة والمعاناة المستمرة للمدنيين الفلسطينيين

Lebanon 24
07-10-2024 | 18:30
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