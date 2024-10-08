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مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ فسنردّ عليها بالشكل المناسب
Lebanon 24
08-10-2024
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01:19
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