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يسرائيل هيوم: القوات الجوية الإسرائيلية أجرت مؤخرا تدريبات فوق المتوسط تحاكي الطيران لمسافات طويلة

Lebanon 24
08-10-2024 | 01:28
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