28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مدير CIA: إسرائيل حققت نجاحات تكتيكية كبيرة ضد حزب الله
Lebanon 24
08-10-2024
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة
08/10/2024 16:13:39
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيليّ... بيان لـ"حزب الله"
Lebanon 24
خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيليّ... بيان لـ"حزب الله"
08/10/2024 16:13:39
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: قصفنا العدو الإسرائيلي بـ 3 صواريخ مجنحة وحققت أهدافها
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: قصفنا العدو الإسرائيلي بـ 3 صواريخ مجنحة وحققت أهدافها
08/10/2024 16:13:39
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع غالانت يعرب لعائلات الجنود الأسرى عن أمله في أن تؤدي نجاحات الجيش ضد حزب الله إلى التوصل لصفقة بغزة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع غالانت يعرب لعائلات الجنود الأسرى عن أمله في أن تؤدي نجاحات الجيش ضد حزب الله إلى التوصل لصفقة بغزة
08/10/2024 16:13:39
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
16:00 | 2024-10-07
07/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
13:34 | 2024-10-07
07/10/2024 01:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
16:20 | 2024-10-07
07/10/2024 04:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
05:06 | 2024-10-08
08/10/2024 05:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:02 | 2024-10-08
الخارجية الأميركية: إدارة بايدن ملتزمة بأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ بطرق واضحة لا لُبس فيها (الشرق)
08:43 | 2024-10-08
وزير الدفاع الإسرائيلي يغادر إلى واشنطن اليوم لعقد مباحثات مع نظيره الأميركي (العربية)
08:38 | 2024-10-08
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: عازمون على استكمال العمل لتدمير العدو في غزة ولبنان (الجزيرة)
07:52 | 2024-10-08
قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
07:51 | 2024-10-08
"لبنان 24": 3 شهداء وجريحة في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت عدلون
07:47 | 2024-10-08
منظمة الصحة: تحققنا من 36 هجوما على المرافق الصحية منذ تشرين الأول الماضي في لبنان (الجزيرة)
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 16:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24