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بيان مشترك للأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل: ندعو لوقف الأعمال القتالية والبدء بعملية دبلوماسية مستندة إلى القرار 1701

Lebanon 24
08-10-2024 | 02:30
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