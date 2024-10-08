Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الاسرائيلي: سماع دوي انفجار في حيفا دون تفعيل صافرات الإنذار

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صاروخ أرض أرض ثقيل أطلق من لبنان باتجاه حيفا هو ما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
08/10/2024 16:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة في حيفا من دون تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
08/10/2024 16:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة صاروخية في مدينة حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار وفق السياسة المتبعة
lebanon 24
08/10/2024 16:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تفعيل صفارات الإنذار في منطقة حيفا والجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية جديدة في عمق لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
08/10/2024 16:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:15 | 2024-10-08
09:02 | 2024-10-08
08:43 | 2024-10-08
08:38 | 2024-10-08
07:52 | 2024-10-08
07:51 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24