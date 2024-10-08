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قاسم: أحيي الوحدة الوطنية التي تجلت خلافا لما كان يظن العدو ونحن نشكركم على هذه الوقفة وهي وقفة تساعد في تمتين هذه الوحدة للمستقبل

Lebanon 24
08-10-2024 | 04:54
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