ميقاتي: طلبت من الوزيرة القطرية نقل تحياتي وشكري الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وقوفه الى جانب لبنان ودعمه المستمر له كما طلبت منها نقل تحياتي الى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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