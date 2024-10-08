وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر: أطلقنا الجسر الجوي من الدوحة إلى بيروت وكذلك إن شاء الله يستمر هذا الجسر ونتوقع خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد الايواء والمواد الغذائية

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