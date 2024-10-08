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الخارجية الأميركية: إدارة بايدن ملتزمة بأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ بطرق واضحة لا لُبس فيها (الشرق)

Lebanon 24
08-10-2024 | 09:02
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