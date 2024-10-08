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القناة 12 الإسرائيلية: رصد قذائف أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها واعترضت الدفاعات الجوية بعضها (الجزيرة)
Lebanon 24
08-10-2024
|
09:45
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