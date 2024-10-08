Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز "نقلا عن مصادر في اليونيفيل: الجنود الإسرائيليون انسحبوا من متنزه على أطراف مارون الراس بعد لقطة رفع العلم

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا فعل الجيش الإسرائيلي في مارون الراس؟ توضيح من "اليونيفيل"
lebanon 24
08/10/2024 20:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر إسرائيلي: المستهدف في الضاحية الجنوبية ليس "أبو علي رضا" قائد وحدة بدر في حزب الله
lebanon 24
08/10/2024 20:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مصادر أمنية: أكثر من 22 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان نحو سوريا بسبب القصف الإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2024 20:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"سكاي نيوز عربية": هوكشتاين سيجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
08/10/2024 20:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:20 | 2024-10-08
13:17 | 2024-10-08
13:16 | 2024-10-08
13:09 | 2024-10-08
13:08 | 2024-10-08
13:07 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24