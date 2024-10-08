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القسام: قصفنا مقر القيادة والسيطرة في منطقة الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون (العربي)

Lebanon 24
08-10-2024 | 11:24
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