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أخبار عاجلة
وزير خارجية مصر: جددنا دعمنا الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية
Lebanon 24
08-10-2024
|
12:21
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