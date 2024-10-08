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القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: نخشى أن تنفذ إسرائيل ردها على إيران خلال زيارة غالانت لواشنطن

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:01
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