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نتنياهو أبلغ غالانت أن رحلته إلى واشنطن ستتم فقط بعد موافقة الكابينت عليها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:07
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