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مصادر دبلوماسية فرنسية للحدث: إسرائيل وضعت شروطا لقبول بحث وقف النار في لبنان

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:09
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