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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني إسرائيلي: العملية البرية الحالية في لبنان ستشمل أيضا القوات البحرية

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:20
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