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دوي انفجار نتيجة استهداف القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشرقي (الميادين)

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:40
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