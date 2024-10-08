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البيت الأبيض: بايدن كان واضحا بأن وقف إطلاق النار سيكون ضروريا لتوفير مساحة للدبلوماسية

Lebanon 24
08-10-2024 | 16:23
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