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الخارجية الأميركية: سنواصل تنظيم رحلات الإجلاء من لبنان طالما أن هناك أميركيين مهتمين بذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2024 | 16:27
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