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"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: إصابة 18 من الجيش الإسرائيلي خلال النهار عند الحدود الشمالية مع لبنان

Lebanon 24
08-10-2024 | 16:55
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