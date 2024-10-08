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"حزب الله": فجّرنا عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكنا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعنا فيها إصابات دقيقة

Lebanon 24
08-10-2024 | 18:18
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