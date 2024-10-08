"حزب الله": فجّرنا عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكنا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعنا فيها إصابات دقيقة

Lebanon 24