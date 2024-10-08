وسائل إعلام إسرائيلية: مقاتلو حماس استعدوا جيداً لدخول القوات الإسرائيية الأخير إلى جباليا فركبوا كاميرات وفخخوا المنازل وأعادوا بناء الأنفاق للقتال منها رغم أن الجيش أعلن عن تدميرها قبل 6 أشهر

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