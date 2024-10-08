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وسائل إعلام إسرائيلية: عناصر حماس يقاتلون اليوم في غزة كما كان قتالهم في بداية الحرب من حيث عددهم وأسلحتهم وشجاعتهم وجرأتهم في الوصول إلى قواتنا ومستوى قتالهم يتزايد ولا ينقص

Lebanon 24
08-10-2024 | 18:21
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