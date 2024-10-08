وسائل إعلام إسرائيلية: عناصر حماس يقاتلون اليوم في غزة كما كان قتالهم في بداية الحرب من حيث عددهم وأسلحتهم وشجاعتهم وجرأتهم في الوصول إلى قواتنا ومستوى قتالهم يتزايد ولا ينقص

Lebanon 24