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"إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين: لا نعتقد أن إسرائيل حسمت قرارها بشأن الرد على الهجوم الإيراني

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:55
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