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الحرس الثوري الايراني: تزامنا مع الهجوم الصاروخي على إسرائيل نفذت إيران عمليات سيبرانية على أنظمة دفاع العدو ما مكن الصواريخ من ضرب نقاط حساسة

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:54
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