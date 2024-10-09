القناة 12 عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أميركا أبلغتني قبل اغتيال نصرالله أنها أبرمت مع نتنياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع

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