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قناة 12 الإسرائيلية: تحييد منفذ عملية طعن مشتبه بها في الخضيرة شمال تل أبيب وقوات كبيرة تتجه لمكان الحادث

Lebanon 24
09-10-2024 | 04:52
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