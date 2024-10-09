Advertisement

أخبار عاجلة

"سانا": مقتل شرطي سوري وإصابة آخر بغارة إسرائيلية على مدينة القنيطرة

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرسة.. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة
lebanon 24
09/10/2024 15:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تجدد استهداف الضاحية الجنوبية بغارة إسرائيلية
lebanon 24
09/10/2024 15:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: مقتل شرطية في حرس الحدود الإسرائيلي وإصابة 13 في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع
lebanon 24
09/10/2024 15:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن وسائل إعلام إسرائيلي: إصابة إسرائيلية بإطلاق نار في محطة بئر السبع ومقتل المنفذ
lebanon 24
09/10/2024 15:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:34 | 2024-10-09
08:33 | 2024-10-09
08:25 | 2024-10-09
08:22 | 2024-10-09
08:17 | 2024-10-09
08:11 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24