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القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين في حادث الطعن بالخضيرة إلى 5 اثنان منهم في حالة خطيرة (الجزيرة)
Lebanon 24
09-10-2024
|
05:11
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