رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي

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