ميقاتي: قد يعتقد البعض أن الجهود الديبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي اسرائيل في عدوانها لكن هذا الانطباع غير صحيح فنحن مستمرون في اجراء الاتصالات اللازمة

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