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ميقاتي: قد يعتقد البعض أن الجهود الديبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي اسرائيل في عدوانها لكن هذا الانطباع غير صحيح فنحن مستمرون في اجراء الاتصالات اللازمة

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:49
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